رئيس مصر للطيران: تشغيل طائرة الأحلام على خط باريس

كتب- طه عبيد:

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الجاري، مما يضيف ميزة تنافسية في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على طائرة الأحلام التي توفر مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.

وأضاف عادل أن الطرازات الجديدة من طائرات الديمرلاينزر تسع إلى 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إليكترونية تسمح برؤية اكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.

وأشار آلى أن الطائرات تتميز بتوافر أعلي أنظمة الأمان بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وحقائب هوائية لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ، كما أن المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب أثناء الرحلة، وأن أنظمة الاضاءة داخل الطائرة منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب، كما أن المقاعد مزودة بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.

وأوضح عادل أن الطائرة تتوافر بها شاشة عرض شخصية لكل مقعد تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية وتتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية، وإمكانية الاتصال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة، ومنافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، استقبل قبل قليل، طائرة مصر للطيران الثالثة الجديدة من طراز البوينج " B787-9 " المعروفة باسم الديمرلاينزر أو طائرة الأحلام، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، وشبكة ضمن صفقة ال 6 طائرات التي تعاقدت عليها الشركة مع شركة بوينج.