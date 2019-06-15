تتجاوز الـ42 درجة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الإسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، لافتًا إلى أنه بداية من اليوم سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتان يوميا حتى نهاية الإسبوع الجاري.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن درجات الحرارة ستصل إلى 33 درجة على القاهرة اليوم السبت، ومن المتوقع أن تصل إلى 37 نهاية الإسبوع على القاهرة بينما تتجاوز الـ42 درجة على بعض مناطق الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الرطوبة على القاهرة ستصل إلى 85% بينما ستسجل 90% وحتى 95% على السواحل الشمالية ومدن الصعيد.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 40 درجة لا يشكل أي خوف، ولكن نسب الرطوبة المرتفعة هي التي تزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما تظهر اسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وتابع: "ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق الشمالية"، محذرا سائقي السيارات من تواخي الحذر على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.​