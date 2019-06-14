بيان عاجل بالبرلمان بشأن زيادة أسعار الليمون: "جرس إنذار"

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم المستشار محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والتموين، والتجارة، حول فشل وزارة الزراعة في تحقيق التوازن في أسعار الليمون بالأسواق.

وشهدت أسعار الليمون ارتفاعًا غير مسبوق في أغلب الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى نحو 100 جنيه للكيلو، قبل أن تعاود الانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا، وسط تأكيدات من وزارة الزراعة بانخفاض الأسعار مجددًا خلال أسبوعين.

وقال سليم في بيانه العاجل: "على وزارة الزراعة أن تعي خطورة هذا الوضع الذى لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة، في ظل سياسة وزارة الزراعة التي تدمر الاقتصاد المصري".

وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه، بما يعادل ثمن ثلاث دجاجات، أو كيلو لحم".

وناشد النائب، رئيس الوزراء، وضع استراتيجية خاصة حول شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعته، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة "9 آلاف" في جميع أنحاء الجمهورية.