"الزراعة" تسلم شهادات التدريب لـ53 مبعوثًا من 32 دولة

كتب - أحمد مسعد:

احتفل المركز المصري الدولي للزراعة بختام برنامجي تحليل المشروعات والمكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن.

وقال بيان لوزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ البرنامجين في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 يونيو الجاري، بمشاركة 53 مبعوث يمثلون 32 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف البيان أن هذه البرامج تندرج تحت أهمية دور مصر الفعال في دعم أواصر التعاون مع الدول الصديقة في المجال الزراعي، وبرامج التدريب شملت مكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج تضمن المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت الآثار الضارة والجانبية التي تسببها المبيدات والتشريعات التي تحد من استخدام المبيدات، والتعرف على أمراض النبات التي تصيب المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وطرق مكافحتها وكيفية إعداد نماذج لبرنامج المكافحة المتكاملة وكيفية التنبؤ بالإصابة بالأمراض.

وبحسب البيان، تضمن البرنامجين عددًا من الزيارات السياحية المختلفة بعدد من المحافظات وعلى رأسها محافظتي الأقصر وأسوان لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.