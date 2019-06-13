"زراعة النواب" توصي بنقل محطة صرف"قلابشو" لحدود محافظة كفر الشيخ

كتب- أحمد علي:

أوصى وفد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني، الذي يزور محافظة الدقهلية، بنقل محطة الصرف الزراعي بمنطقة "قلابشو" الى المنطقة الحدودية للدقهلية مع محافظة كفر الشيخ، وسرعة تبطين ترعة 15 مايو بمركز بلقاس.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال تفقد الوفد البرلماني لمحطة الصرف، في اطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أمس الأربعاء، إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والري، حيث اطلع الوفد على مشكلة محطة الصرف، التي تخدم نحو 55 ألف فدان بمنطقة قلابشو من نواب الدائرة والمسئولين بالمحافظة.

وقال وكيل اللجنة النائب هشام الحصري، إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو تعاني مشكلات عديدة وتحتاج إلى تكاليف عالية لعلاجها، بالإضافة إلى أن خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجاري إنشاؤها، كما أن قدرة تصريف المحطة الحالية لاتتعدى 16 مترا مكعبا/ ثانية، في حين تصل قدرة المحطة المطلوب إنشاؤها إلى 100 متر مكعب/ ثانية، ما سيؤدى الى زيادة قدرة المحطة في تلبية الاحتياجات الحالية التي تصل إلى 60 مترا مكعبا/ ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت النائب جواهر الشربيني إلى أن وزارة الرى نفذت 600 متر فقط من مشروع تبطين المصرف المؤدى للمحطة الحالية، منذ عدة سنوات وتوقفت لاسباب مختلفة، مشيرة الى تضارب الجهات التنفيذية رغم الحصول على وعود مختلفة بحل الازمة دون جدوى.

ورأت ان الحل الأمثل لحل المشكلة، هو نقل المحطة الحالية الى منطقة أخرى على حدود المحافظة مع كفر الشيخ، وهو ما أيده النائب عبدالفتاح سراج، مشيرا إلى وجود 55 ألف فدان بالمنطقة يعاني مزارعوها بسبب مشكلات محطة الصرف، ما يؤثر على الثروة الزراعية بالمنطقة.

وقال النائب الهامى عجينة، ان محطة الصرف، تم انشاؤها منذ الثمانينات، لخدمة استصلاح الأراضى بالمنطقة، إلا أنها كانت تعاني من عيب كبير منذ إنشائها هو عدم تدبيش المصرف أمامها لمسافة 10 كيلومترات، بحيث يسهل حركة وسرعة مرور المياه ويمنع دخول الرمال إلى معدات المحطة، موضحا أن ذلك العيب أدى إلى تعطل العمل بمحطة الصرف أكثر من مرة بسبب وصول الرمال إلى معدات المحطة ما يؤدي إلى تلف المعدات وعمل المحطة بربع طاقتها.

وفى سياق آخر، أوصى الوفد البرلماني بسرعة تبطين ترعة 15 مايو بمركز بلقاس، من خلال إسنادها بنظام الأمر المباشر لوقف إهدار المياه والحفاظ على جسر الطريق، بعدما تفقد الوفد، الترعة.

ويضم الوفد البرلماني، كلا من : هشام الحصرى،والسيد حسن موسى، ومحمود عبدالله هيبة، وسيف الله محمد نصر الصافى، أحمد أبو خليل، صبرى داوود، حمزة عبد المنصف همام، عامر عبدالله حامد، عبد الحميد الدمرداش، محمد سعد تمراز.