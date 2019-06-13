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    ​وزير الدفاع يناقش مع نظيره البريطانية التعاون العسكري والمستجدات الإقليمية

    05:36 م الخميس 13 يونيو 2019
    ​وزير الدفاع يناقش مع نظيره البريطانية التعاون العسكري والمستجدات الإقليمية

    الفريق أول محمد زكي قائد القوات المسلحة

    كتب- محمد سامي:

    أجرى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مباحثات مع السيد مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق يومين تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية.

    وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك في المستقبل.

    وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرباً عن تقدير بلاده الكامل لمصر حكومة وشعباً متمنياً لها دوام الاستقرار والتقدم.

    حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة.

    محمد زكى وزارة الدفاع القوات المسلحة بريطانيا التعاون العسكري مارك لانكستر

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