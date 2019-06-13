برلمانية تطالب بتفعيل صندوق دعم المرأة

كتب - أحمد علي:

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل توصيات القيادة السياسية بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، لافتة إلى أهمية وجود إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم في الدولة المصرية لدعم المرأة.

وأشارت النائبة، في بيان اليوم الخميس، إلى ضرورة إيجاد وسائل لحماية المرأة المعيلة، وأيضا تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للمرأة وخاصة في المجتمعات التي تعاني أزمات مالية كالصعيد والأرياف، حرصا على ضمان مستوى اجتماعي ومالي مقبول للمرأة.

ونوهت إلى أن هذا الصندوق سيجعل الحكومة ملزمة بتفعيل الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل، في العديد من المجالات، وهو ما يخدم إستراتيجية دعم المرأة في المجتمع المصري.