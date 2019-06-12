  • عاجل:الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    امتحانات الثانوية الأزهر: هدوء يسود لجان "الإستاتيكا"

    09:11 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    امتحانات الثانوية الأزهر: هدوء يسود لجان "الإستاتيكا"

    طلاب الثانوية الأزهرية- أرشيفية

    كتب– محمود مصطفى:

    شهد اليوم لامتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، هدوءًا في غالبية لجان امتحانات مادة الإستاتيكا (نظام حديث)، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وتسجيل بعض المخالفات البسيطة.

    وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن "القطاع سعى لتوفير مناخ مناسب لكل الطلاب خلال امتحاناتهم في الشهادة الثانوية، كما عملنا على انضباط سير الامتحانات ومنع أي وسيلة للغش، حتى يتحقق العدل للطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا بجد"، مشيدًا بطلاب الأزهر والتزامهم بالتعليمات.

    وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلميِّ والأدبيِّ، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبيِّ، و51887 طالبًا في القسم العلميِّ، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

    الثانوية الأزهرية امتحان مادة الإستاتيكا قطاع المعاهد الأزهرية الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    دار الإفتاء تنعي ضحايا حادث الأوتوستراد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان