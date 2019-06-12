بالشروط.. الجامعة البريطانية تُدشن جائزة مصر لطلاب الجامعات

كتب- محمد قاسم:

استقبلت الجامعة البريطانية في مصر، ممثلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسئولين عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، لبحث واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتدشين الجائزة التي ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإشراك طلبة الجامعات في عملية التحول الرقمي ودعم خطة التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع، ممثلو وزارة التخطيط وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الدكتور عمر كرم عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة البريطانية، حيث تم خلال الاجتماع التعريف بالجائزة وآلية نشرها على مستوى الجامعات والكليات، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

من جهته أوضح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة أطلقت جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة التخطيط في ضوء سعي الدولة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمي يتيح الخدمات الرقمية بشكل آمن وبسيط وبتكلفة ملائمة لجميع المواطنين.

وأضاف حمد أن "مجلس أمناء الجامعة البريطانية برئاسة محمد فريد خميس يسعى لتوفير الدعم اللازم لطلبة الجامعة من أجل الابتكار في كافة المجالات العلمية والبحثية، لذلك أطلقنا جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تتوافق مع رؤية الجامعة وسياستها".

وقال إن الجائزة تعمل على تعزيز العلاقة بين الطلاب والجهات الحكومية، وتشجيعهم على تقديم حلول إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات مبسطة ومع ضمان جودتها.

ولفتت الجامعة في بيان، إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 25 نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية بمصر في التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.

ويشترط للاشتراك في الجائزة أن تكون المشاركة بصفة جماعية من خلال فريق وليس بصفة فردية، على أن يتكون الفريق من ثلاثة طلاب بحد أدنى وبحد أقصى 8 طلاب، وتقتصر المشاركة على الطلاب المصريين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المعترف بها في جمهورية مصر العربية، على أن ترتبط التطبيقات المقدمة بالخدمات الحكومية وباللغة العربية على الأقل.

كما يجرى تقييم التطبيق الفائز من خلال مواصفات تشمل ثلاثة معايير، هي: "الكفاءة والفعالية" حيث يتمثل المعيار الثاني في "سهولة الاستخدام" أما المعيار الثالث فهو "الابتكار".