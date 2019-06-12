وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لشهادات التجويد والعالية والتخصص لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018 - 2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 56.08% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1094 طالبا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 16.18% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 3298 طالبا وطالبة.. فيما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 18.04 من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 2164 طالبا وطالبة.

وأشاد وكيل الأزهر بالفروق العمرية الكبيرة بين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات لهذا العام، حيث بلغ سن أصغر الحاصلين على شهادة التخصص من البنين (16 عاما)، وهو الطالب مازن أيمن بسيس صالح بمعهد قراءات شبرا، مقارنة بأكبر الحاصلين على شهادة التخصص من البنين، وهو الطالب أحمد محمد إسماعيل (71 عاما) بمعهد قراءات الإسكندرية، في حين بلغ عمر أصغر الحاصلات على شهادة التخصص من الفتيات (17 عاما)، وهي الطالبة صفاء قريم سليمان بمعهد قراءات فتيات قوص بمنطقة قنا الأزهرية مقارنة بأكبر الحاصلات على شهادة التخصص من الفتيات، وهي الطالبة سارة سعيد عبد الشافعي بمعهد قراءات تفهنا الأشراف بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والبالغة من العمر (67 عاما).

وأوضح أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع علي النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت (www.azhar.eg) أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.