"عدم التدخل في التحكيم والتدريب".. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط البرامج الرياضية

كتب- مصطفى على ومحمد عبدالناصر:

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم البرامج الرياضية؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام.

وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وأكد المجلس أن البرامج الرياضية الأكثر مشاهدة، ولذلك تم وضح الضوابط التالية:

- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

- الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية.

- الالتزام بثوابت وأخالقيات المجتمع المصري.

- عدم تسييس المحتوى.

- احترام القواعد والتشريعات الرياضية.

- احترام الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

-احترام الرموز الرياضية.

- عدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.

-عدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

-تشجيع المنافسو بين الفرق والأنديه.

-تبني المواهب الرياضية.

-العدالة في التغطية بين الأندية والفرق والأقاليم.

- نقل الخبرات الدولية.

- حيادية المقدم وفريق العمل والضيوف.

- الالتزام بمواثيق الشرف والتشريعات.

- العدالة في الأخبار والضيوف والتقارير.

- احترام النقد الرياضي البناء بدون تحيز.

- البعد عن كل لفظ أو إشارة تخدش الحياء العام.

- الاهتمام بفرق الأقاليم والمدارس والجامعات والشركات والألعاب الفردية.

- إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

- إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبوة.

- نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة النتائج الرياضي.

- مراعاة التنوع في المحتوى والضيوف.

- حماية حقوق المملكية والمحتوى والأرشيف.

- مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم.