اللجنة الوطنية بالقومي للمرأة تطلق حملة توعية "شهر بدور"

كتبت- نور العمروسي:

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة توعية بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية؛ بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام، تمتد على مدار شهر كامل بدءًا من 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم، أن حملة شهر "بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي، اهتمام اللجنة أيضًا برفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الإناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة والأزمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة.

وتتضمن أنشطة الحملة تنظيم قوافل توعية يوم الخميس 13 يونيو الجاري بجميع المحافظات تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب.

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الإذاعية تتضمن رسائل توعية باضرار ختان الاناث ، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة .​