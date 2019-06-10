وفد سياحي كازاخستاني وروسي يصل مطار شرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات دولة كازاخستان، وصلت المطار طائرة شركة "إير أستانا"، من طراز بوينج 767 قادمة من مطار ألماتي الدولي، على متنها وفد سياحي كبير من كازاخستان وروسيا لقضاء إجازة بمدينة السلام.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه جرى استقبال الطائرة فور هبوطها بمدفع المياه، وهو الإجراء المتبع مع أي شركة جديدة تهبط إلى المطار، وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار ومحطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على استقبال السياح القادمين على الطائرة بالورود داخل صالة الوصول والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.

وأضافت المصادر، أن شركة "إير أستانا" تسير أولى رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، وستستمر أسبوعيا بمعدل 4 رحلات قادمة من دولة كازاخستان عبر مطار ألماتي الدولي لنقل السياح الروس.

وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نجحت في التعاقد على تقديم الخدمات لشركة الطيران الكازاخستانية بمطار شرم الشيخ عن طريق وكالة "إيرو سيرفيس".