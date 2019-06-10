عبد العال: رئيس الوزراء أكثر مسئول يسهل التواصل معاه

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتواصل مع الجميع ويزور كل المحافظات، ووصفه بأنه "أكثر مسئول يسهل التواصل معاه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على النائب عبد الفتاح جمال، نائب أبو تيج بمحافظة أسيوط، الذي تحدث في بيان عاجل أمام الجلسة، عن عدم تواصل المسئولين مع النواب، وذكر منهم رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

وتابع "عبدالعال": "رئيس الوزراء حقيقة من رؤساء مجالس الوزراء الشباب.. يتحرك في كل المحافظات ويمتاز بدماثة الخلق ويستقبل كل الناس ويتواصل مع كل الناس، وأسهل واحد ممكن تتواصل معاه، عشان أنت بتقول مش عارف أتواصل معاه".

ووجه النائب عبد الفتاح جمال، بيانًا عاجلًا لوزارة الصحة، مستنجدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة مستشفى أبو تيج المركزي؛ لتوفير كل الخدمات الصحية بها للمواطنين، كما وجه بيانًا عاجلًا بشأن عدم توصيل الصرف الصحي والغاز بالقرى، وآخر بشأن تعاقد الجمعيات المركزية الخاصة بالزراعة مع المتقاعدين رغم أن الشباب أولى بالتشغيل.