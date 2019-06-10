المحرصاوي يتابع الامتحانات بكليتي العلوم والتجارة ببنات الأزهر في القاهرة

أول تعليق من التعليم على تداول امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

"حب في المدرسة".. القلق يكسو وجوه الآباء في امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ظهر الاثنين، سير لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليتي العلوم والتجارة بفرع البنات القاهرة.

واطمأن المحرصاوي، على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وتوفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء لبناته الطالبات، وعدم وجود شكاوى.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات، منبها على ضرورة مراعاة مناسبة إجابة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد.

وتفقد رئيس الجامعة منافذ ووسائل التهوية وتوزيع الإضاءة، وتواجد الأطباء والمستلزمات في اللجان الطبية التي تتابع الطالبات داخل لجان الامتحانات خلال أدائهن لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعي.

وأكد حرصه الدائم على توفير مناخ ملائم لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق، وعلى جميع كليات الجامعة الالتزام بذلك.