"المهلة هتنتهي".. الكهرباء توضح شروط تركيب العدادات الكودية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مستمرة في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات التي تقدم أصحابها بطلبات لتركيب العدادات وتوفيق أوضاعهم قبل 30 يونيو من العام الماضي، إضافة لانتهائهم من إجراء المعاينات قبل 30 مايو الحالي من ثم سدادهم المقايسات التي تم مد مهلة السداد لها حتى نهاية الشهر الحالي، ويستمر تركيب العدادات حتى نهاية الشهر الحالي أيضًا.

وأضاف مصدر، بالوزارة، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المتقدمين بطلبات لتركيب عدادات كودية تجاوز حتى الآن 2.7 مليون مواطن تم سداد قيمة 1.8 مليون مقايسة عداد كودي، مؤكدا أن شركات توزيع الكهرباء تكثف من مجهوداتها حاليا لتركيب أكبر قدر ممكن من العدادات الكودية، في إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين، ومنحهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من التيار الكهربائي الذي يستهلكونه.

ونوه إلى أن شركات توزيع الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية مستمرة في تنفيذ قرار توصيل التيار وربطه بطلاء الواجهات التي تم استثناء القرى منه فقط، بإجراء معاينة للعقار قبل تنفيذ مقايسات توصيل مهمات الكهرباء، أو تركيب العدادات للوحدات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأحياء، مضيفا أن مقايسات العدادات الجديدة لن يسمح بتنفيذها إلا بعد الالتزام بطلاء واجهة العقار سواء كان عقارات مرخصا أو مخالفا، ويتم توصيل التيار له بمقايسة عدادات كودية لحين توفيق أوضاعها.