محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر

القاهرة- أ ش أ:

كرم أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدكتور أمين عبدالواحد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، اليوم السبت، 40 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك ضمن المسابقة التي تم تنظيمها برعاية المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ، خلال الاحتفالية، على تسليم الجوائز المادية وشهادات التقدير على الفائزين، الذين تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 12 سنة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المحروسة بحي العجوزة للاحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان وليلة القدر.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المسابقة تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم، وتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء، وذلك بعد تقسيم المتسابقين إلى 4 مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملُا - نصفه - ربعه - خمسة أجزاء منه).

وأكد اللواء مصطفى شحاتة، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس الأطفال والنشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانِ سامية.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، عن فضل ليلة القدر وأثرها العظيم على المسلمين وكيفية الاستفادة من هذا الجزاء وتسخيره للفوز بالجنة، فهي خير من ألف شهر، وهي ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين.