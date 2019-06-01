برلماني يطالب بالرقابة على المراكب النيلية في الأعياد حفاظًا على الأرواح

كتب - أحمد علي:

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تشديد الرقابة على المعديات المراكب النيلية بشكل خاص خلال موسم الأعياد، حفاظا على الأرواح.

وقال "زين الدين"، في بيان اليوم إن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على استقلال اللنشات والمعديات النيلية، وهو ما ينتج عنه تزاحم، ومع جشع بعض أصحاب المراكب يتم تحميلها بأعداد أكبر من المقررة، كما يمكن إخراج المزيد من المراكب واستخدامها لتحقيق أرباح أكبر لأصحابها بغض النظر عن مدى صلاحيتها لنقل الركاب.

وطالب النائب، بتكثيف جهود شرطة المسطحات المائية في الرقابة على المراسي النيلية، ومراكب التنزه للتاكد من التزامها بالحمولات والسرعات المقررة، بالإضافة لتوافر عناصر الأمن والسلامة بها وتوفير لانشات إنقاذ للتصرف في حالة الحوادث.​