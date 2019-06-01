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    "مكيفة ومميزة".. ننشر مواعيد تشغيل القطارات الإضافية في عيد الفطر

    10:49 ص السبت 01 يونيو 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية يوميًا، بجانب قطارت التشغيل العادية، خلال فترة عيد الفطر، لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين، خلال إجازة عيد الفطر.

    وتشمل القطارات الإضافية 6 مكيفة و4 مميزة (القاهرة/ أسوان)- (أسوان/ القاهرة)

    وينشر "مصراوي" مواعيد تشغيل القطارات الإضافية:

    القطارات المكيفة:

    - قطار 1940 (إسكندرية/ أسوان): الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05

    - قطار 1941 (أسوان / إسكندرية): أسوان 22.45 ويصل اسكندرية 50 . 13

    - قطار 1934 (القاهرة / أسوان): القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55

    - قطار 1935 ( أسوان / القاهرة): اسوان 19.00 يصل القاهرة 7.15

    - قطار 1936 ( القاهرة / أسوان) : القاهرة 23.40 يصل اسوان 12.10

    - قطار 1937 ( أسوان / القاهرة) : أسوان 21.45 يصل القاهرة 10.10

    القطارات المميزة:

    - إكسبريس 2202 (القاهرة/ أسوان): القاهرة 9.30 ويصل أسوان 22.45

    - إكسبريس 2203 ( أسوان/ القاهرة) : أسوان 7.15 يصل القاهرة 20.15

    - إكسبريس 2204 (القاهرة/ أسوان): القاهرة 15.20 ويصل أسوان 04.25

    - إكسبريس 2205 ( أسوان/ القاهرة) : أسوان 13.45 يصل القاهرة 02.40

    هيئة السكة الحديد عيد الفطر القطارات المكيفة القطارات المميزة

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