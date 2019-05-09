وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون مع رئيس "جنرال إليكتيرك"

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جوزيف أنيس الرئيس التنفيذى لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جنرال اليكتيرك "GE" والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.

وأشاد وزير الكهرباء في بداية اللقاء بالتعاون مع شركة جنرال اليكتيرك GE، حيث شاركت في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير مراكز التحكم ومشروعات الخطة العاجلة التى قام بتفيذها قطاع الكهرباء المصري، فضلاً عن عدد من محطات المحولات، بالإضافة إلى تحويل عدد من المحطات لتعمل بنظام الدورة المركبة فى أسيوط وغرب دمياط.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذي بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءًا من يونيو 2015، بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.

وقال إن جرى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون في مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن القطاع اتخذ العديد من الإجراءات التى تشجع الاستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وقال إن تلك الإجراءات مكنت الوزارة من جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ومن المقرر أن يتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة.

ولفت شاكر إلى أن مجموعة البنك الدولي أعلنت فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.

وأعرب وفد شركة جنرال اليكتريك عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح، وكذلك تطوير شبكات النقل والتوزيع .

وتأتى هذه اللقاءات في إطار سعى القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة فى إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية فى مصر وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الإستثمار على أرضها .​