​كامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجالي السكة الحديد والمترو

كتب- أسامة عبد الكريم:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالي السكة الحديد ومترو الأنفاق بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وأكد الوزير، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل.

وذكرت وزارة النقل في بيان، أن الجانبين بحثا التعاون في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال رفع مستويات السلامة والأمان بالخطوط.

وأشار البيان إلى أن السفير الفرنسي عرض إمكانية التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا SNCF في مجالات السلامة، مشيراً إلى تعاون الجانب الفرنسي مع هيئة سكك حديد مصر في إعداد الدراسات الخاصة برفع مستوي السلامة على خط المناشي وخط الجيزة / بني سويف.

وأوضح الوزير أن هناك عددًا من المشروعات التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين مثل تطوير قطار أبو قير، وإنشاء مترو يربط ما بين المنصورة الجديدة ودمياط وإزدواج المسافة بين دمياط ومدينة المنصورة بالاضافة إلى كهربة الإشارات الخاصة بالخط حيث سيتم طرح هذه المشروعات قريبا.

كما أبدى الجانب الفرنسي، استعداده للتعاون مع الجانب المصري في مجال الاستثمار في الربط السككي بين مصر والسودان.

وأكد وزير النقل أن مصر دائمًا تعمل على توطيد العلاقات في مجال النقل مع الدول الإفريقية وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وفي مجال مترو الانفاق، بحث الوزير، مع السفير الفرنسي آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري المشترك لتطوير الخط الأول للمترو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على ضرورة تقدم الأعمال في المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والتي تنفذها شركة فينسي الفرنسية نظرًا للأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة.