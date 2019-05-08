إجراء جراحة دقيقة ناجحة لطالبة الأزهر المصابة في العمود الفقري

كتب- محمود مصطفى:

نجح الدكتور هاني عبدالجواد، استشارى جراحة العمود الفقري بكلية طب الأزهر بالقاهرة في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت 7 ساعات لطالبة جامعية تعاني من تحدّب شديد بالعمود الفقري، بزاوية شبه قائمة ولا تستطيع النظر أمامها.

وأفادت جامعة الأزهر - في بيان الأربعاء-، بأن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي قرر إجراء العملية على نفقة الجامعة بمستشفى الزهراء الجامعي، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد أن تم تشخيص الحالة بأنها تحتاج لجراحة دقيقة، وإمكانيات خاصة.