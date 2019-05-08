  • عاجل:انخفاض 4 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع وتحذر السائقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان

    02:48 م الأربعاء 08 مايو 2019
    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان

    طارق شوقي

    كتبت-ياسمين محمد:

    اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

    وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/7/2019 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13/7/2019.

    Screenshot_20190508_141118

    طارق شوقي امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة السودان

    الخبر التالى:

    "التعليم" تتيح أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان