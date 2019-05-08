وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان

كتبت-ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/7/2019 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13/7/2019.