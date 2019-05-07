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    برلماني يطالب "تشريعية النواب" بمناقشة قانون الأحوال الشخصية

    10:26 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    برلماني يطالب "تشريعية النواب" بمناقشة قانون الأحوال الشخصية

    الدكتور سمير رشاد أبوطالب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة بدء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، "حرصًا على وقف معاناة المجتمع من القانون الحالي" حسب قوله.

    وقال عضو مجلس النواب في تصريحات له، إن كافة الجهات انتهت من مشروع قانونها، ولا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات، "حيث أن الأزهر أعلن قانونه، وكذلك قومي المرأة حدد مقترحاته، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان".

    وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا توجد أي حجج لتأجيل مناقشات القانون، حيث أن اللجنة وعدت قبل ذلك ببدء المناقشة في شهر فبراير، إلا أنه وإلى الآن لم يتم عقد أي جلسات في هذا الشأن، معلقا: "مضت فترة التعديلات الدستورية التي شغلت اجتماعات اللجنة ويجب الآن البدء في المناقشات".​

    سمير رشاد أبوطالب مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية التعديلات الدستورية

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