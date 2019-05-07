رئيس قطاع المعاهد: منع اصطحاب المحمول أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عقد دورات تدريبية لرؤساء لجان الشهادة الثانوية، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب خلال الامتحانات.

وأضاف خليل في تصريح لمصراوي، أن قطاع المعاهد أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة توفير أجواء هادئة للطلاب أثناء انعقاد الامتحانات، وتذليل أي عقبات تواجههم، والمتابعة مع قطاع المعاهد أولا بأول، حال وجود أي طوارئ.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، متصلة بكل المناطق الأزهرية، تكون مهمتها المتابعة أولا بأول وتذليل أي عقبات تواجه اللجان، ومباشرة العملية الامتحانية.

وكشف علي خليل، أنه تم منع اصطحاب المحمول داخل اللجان بالنسبة للطلاب والملاحظين، وقصر الأمر على رئيس اللجنة فقط، للمتابعة مع رؤساء المناطق، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات حال مخالفة التعليمات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن تم إيفاد لجان لمقار لجان الشهادة الثانوية للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها لعقد الامتحانات.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ25 من مايو المقبل.