الموالح تتصدر.. ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 3.5 ملايين طن في 5 أشهر

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات البلاد الزراعية وصلت إلى 3.5 ملايين طن في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وتلقت الوزارة تقريرًا أسبوعيًا من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمال الصادرات، أن الصادرات بلغت 3 ملايين و514 ألف و783 طن من المنتجات الزراعية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة 390 ألف و847 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وتصدرت الموالح إجمالي الصادرات الزراعية، بنحو مليون و594 ألف و115 طن، تلتها البطاطس بإجمالي 648 ألف و833 طن بطاطس، ثم 207 ألف و735 طن بصل.

واحتلت الفراولة، المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألف و399 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 15 ألف و438 طن، تلتها الفاصوليا بالمركز السادس بإجمالي 9505 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5757 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن.

وحصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1895 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 1838 طن.