التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر

القاهرة - مصراوي:

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين، برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات عيد الفطر الفطر المبارك، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أي أعطال في المرافق والخدمات ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أي شكاوى عن أي قصور في توفير الخدمات والسلع الحيوية في الأحياء والمدن والمراكز والقرى.

ووجهت الوزارة بتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين ورفع حالة الاستعدادات لأجهزة هيئات النظافة بالمحافظات خاصة في الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها وإنارة جميع الطرق.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمني ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز، مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أي إشغالات في الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.