"بمقابل مادي لأصحابها".. مقترح برلماني لإعدام السيارات المتهالكة

كتب- أحمد علي:

اقترح محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إعداد دراسة لإعدام السيارات المتهالكة، متسائلا: "هل لدينا مقابر سيارات بمصر؟ وهي صناعة معروفة في كل دول العالم، ويلجأ إليها المواطن ويستغنى عن سيارته نظير مقابل مادي، موضحًا أنه يجرى تسويق المعادن من داخلها، وحال عدم وجود هذه المقابر، إلى أين ستذهب السيارات؟

وطالب النائب في بيان اليوم الخميس، بوضع حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتنفيذ مثل هذا القرار، وامتلاك رفاهية إعداد هذا الكم المهول من السيارات وتعويض أصحابها.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر واحدة من كبريات الدول التي تمتلك سيارات قديمة أو بمعنى أصح انتهى عمرها الافتراضي، تتسبب عوادمها في زيادة التلوث البيئي، وارتفاع مسببات التغير المناخي.

وأشار إلى أن المركبات القديمة والمتهالكة تعمل على إخراج كميات هائلة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري وبين استخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.