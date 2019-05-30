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    "الأوقاف": تلقينا شكاوى حول تشغيل مكبرات الصوت خلال "رمضان" وتم منعها

    04:08 م الخميس 30 مايو 2019
    "الأوقاف": تلقينا شكاوى حول تشغيل مكبرات الصوت خلال "رمضان" وتم منعها

    الشيخ جابر طايع

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف تلقت ما يقرب من 25 مخالفة خلال شهر رمضان المبارك، متعلقة أبرزها بمكبرات الصوت في صلاة التراويح.

    وأضاف طايع، في تصريح لمصراوي، أنه تم إبلاغ مديريات الأوقاف بتتبع شكاوى تشغيل مكبرات الصون، والعمل على حلها حرصا على توفير أجواء هادئة للمرضى وكبار السن والطلاب، خاصة أن هذه الفترة يؤدي فيها الكثير من الطلاب الامتحانات.

    وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن وزارة الأوقاف لم تتلق أي شكاوى أخرى خاصة بالدروس الدينية التي تعقد بالمساجد بعد صلاة العصر وأثناء صلاة التراويح.

    وشدد رئيس القطاع الديني، أن وزارة الأوقاف أنهت استعداداتها لصلاة عيد الفطرالمبارك التي تؤدى بستة آلاف ساحة على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص إمامين لكل ساحة أساسي واحتياطي، مشيرًا إلى أن الخطبة تكون حول موضوع "الأعياد عبادة".

    جابر طايع مكبرات الصوت المساجد وزارة الأوقاف

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