الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر المبارك

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد بعد غد السبت، انخفاضاً بسيطًا وتدريجياً في درجات الحرارة، على أن يستمر الانخفاض إلى أن يصل إلى المعدل الطبيعي خلال الأيام التي تليه. وأضاف شاهين -في تصريحات لمصراوي- أن عيد الفطر المُبارك سيشهد طقسًا معتدلًا، لافتًا إلى أنه لن يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الأحوال الجوية خلال أيام العيد في الساعات القليلة المقبلة.

ويسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية والغربية 28 20، وعلى الوجه البحري والقاهرة 39 22، فيما سجلت على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29.