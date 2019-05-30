​بدء اجتماع لجنة الدراما بالأعلى للاعلام لمراجعة تقرير مسلسلات رمضان

كتب- مصطفى علي:

بدأ ظهر اليوم، اجتماع لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، برئاسة الاعلامي مجدي لاشين عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما، وحضور عضو المجلس الدكتورة هدي زكريا عضو اللجنة، وأعضاء اللجنة الناقدة خيرية البشلاوي والسيناريست هاني كمال والمخرج أحمد صقر بالإضافة لأعضاء اللجنة الفنية للرصد.

ويناقش الاجتماع ملاحظات اللجنة الفنية التي تم رصدها في دراما رمضان تمهيدا لاصدار التقرير الثاني للجنة.