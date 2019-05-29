وكيل النواب بعد استلام هشام عشماوي: الدولة تنتصر لدم الشهداء

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باستلام مصر للإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مؤكدا أن الدولة المصرية ستعاقب كل من تسبب في إراقة الدم المصري وتنتصر لدم الشهداء.

وأوضح وهدان في بيان، الأربعاء، أن هشام عشماوي شارك وخطط في قتل النائب العام المستشار هشام بركات وأيضا شهداء الواحات البحرية والفرافرة وسيلقى جزاءه وسيحاسب على كل جرائمه، مؤكدًا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن.

وأضاف وكيل النواب أن الرئيس السيسي أوفى بوعده عندما ذكر في الندوة التثقيفة للقوات المسلحة أننا سنحاسب عشماوي على ما فعله ولن نترك دماء شهدائنا على الأرض، مشيدا بدور اللواء عباس كامل والمخابرات العامة في استلام عشماوي.

وأكد" وكيل النواب" أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القيادة السياسية والتي استطاعت تثبيت أركان الدولة المصرية والقصاص لحق الشهداء الأبرار من الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عشماوي تسبب في إيذاء كبير للشعب المصري والليبي، وشرد كثيرًا من الأسر وقتل العديد من المواطنين، وجند العديد من الشباب ونقلهم إلى سوريا والعراق.

وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، ولقائه بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.