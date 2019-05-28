إقليم شرق الدلتا الثقافي يعلن نتيجة المسابقة الأدبية
كتب- محمد عاطف:
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المسابقة الأدبية المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي لهذا العام، والتي حملت اسم الكاتب الراحل فؤاد حجازي.
وحسب بيان، الثلاثاء، جاءت النتيجة كالتالي:
أولاً: شعر الفصحى:
المركز الأول: دعاء محمد مختار "فارش الأميال" كفر الشيخ (500 جنيه)، المركز الثاني: محمد أحمد فؤاد "طيف الخيال" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: عادل حسني بدر "نقش على خفي مسافر" كفر الشيخ (200 جنيه).
ثانيًا: شعر العامية :
المركز الأول: محمد أحمد السيد "بيتنا القديم" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: محب أيمن محب "الدنيا رحلة، دمياط (300 جنيه).
ثالثًا: القصة القصيرة:
المركز الأول: أحمد ثروت الجابري "نوستالجيا الزبادي" الدقهلية (500 جنيه)، المركز الثاني: صفاء فوزي عبد العزيز "غربة روح" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: أحمد السيد الاكيابي، الحرامي" دمياط (200 جنيه).
رابعًا: المقال النقدي:
المركز الأول: شيماء أحمد محمد "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: مصطفى طارق عدلي "أدباء مصريون فؤاد حجازي" الشرقية (300 جنيه)، المركز الثالث: باسم علي عبد الفتاح "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (200 جنيه).
خامسًا: أدب الطفل:
حجبت جائزة أدب الطفل.
الخبر التالى:رئيس جامعة الأزهر: ظاهرة الغش انحصرت في أضيق الحدود
-
857
-
555
-
484
-
363
-
273
-
266
-
242
-
196
-
195
-
179