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    إقليم شرق الدلتا الثقافي يعلن نتيجة المسابقة الأدبية

    12:54 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    إقليم شرق الدلتا الثقافي يعلن نتيجة المسابقة الأدبية

    الهيئة العامة لقصور الثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المسابقة الأدبية المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي لهذا العام، والتي حملت اسم الكاتب الراحل فؤاد حجازي.

    وحسب بيان، الثلاثاء، جاءت النتيجة كالتالي:

    أولاً: شعر الفصحى:

    المركز الأول: دعاء محمد مختار "فارش الأميال" كفر الشيخ (500 جنيه)، المركز الثاني: محمد أحمد فؤاد "طيف الخيال" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: عادل حسني بدر "نقش على خفي مسافر" كفر الشيخ (200 جنيه).

    ثانيًا: شعر العامية :

    المركز الأول: محمد أحمد السيد "بيتنا القديم" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: محب أيمن محب "الدنيا رحلة، دمياط (300 جنيه).

    ثالثًا: القصة القصيرة:

    المركز الأول: أحمد ثروت الجابري "نوستالجيا الزبادي" الدقهلية (500 جنيه)، المركز الثاني: صفاء فوزي عبد العزيز "غربة روح" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: أحمد السيد الاكيابي، الحرامي" دمياط (200 جنيه).

    رابعًا: المقال النقدي:

    المركز الأول: شيماء أحمد محمد "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: مصطفى طارق عدلي "أدباء مصريون فؤاد حجازي" الشرقية (300 جنيه)، المركز الثالث: باسم علي عبد الفتاح "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (200 جنيه).

    خامسًا: أدب الطفل:

    حجبت جائزة أدب الطفل.

    اقليم شرق الدلتا الثقافي قصور الثقافة مسابقة أدبية

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