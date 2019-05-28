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    "البحث العلمي": فوز 11 مبتكرًا مصريًا بـ13 ميدالية في معرض جنيف الدولي

    12:43 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    "البحث العلمي": فوز 11 مبتكرًا مصريًا بـ13 ميدالية في معرض جنيف الدولي

    أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

    كتبت- داليا شبل:

    أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز 11 مبتكرًا مصريًا ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2019.

    وقالت أكاديمية البحث العلمي، في بيان الثلاثاء: "حصل المخترعون على 13 ميدالية (3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية وبرونزيتين) بعد المنافسة مع ما يقرب من 800 مشارك من40 دولة بـ 1000 اختراع في مجالات مختلفة كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة".

    وأشارت إلى أنه شارك في معرض جينيف هذا العام 176 متقدمًا، عبر موقع الأكاديمية وتم اختيار 16 مبتكرًا بـ 19 ابتكارًا للمشاركة.

    أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا معرض جنيف الدولي

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