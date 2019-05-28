سفير مصر في برلين يبحث مع تحالف ألماني وأوروبي الترويج السياحي

برلين - (أ ش أ):

أكد السفير المصري في برلين الدكتور بدر عبدالعاطي، على الزخم القوى الذي يشهده قطاع السياحة المصري، ولاسيما السياحة الثقافية، منوهًا بالاكتشافات الأثرية المتلاحقة في مصر، وتدشين العديد من المتاحف الكبرى على مستوى البلاد مثل متحف الحضارة، وقرب افتتاح المزيد من المتاحف وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، فضلاً عن قرب افتتاح مطار سفنكس لتيسير عملية زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر ببرلين، مع رئيس تحالف شركات السياحة الألمانية والأوروبية للسياحة المتميزة توماس بويسل - الذي يعد أكبر تحالف لشركات ووكالات السياحة على مستوى القارة الأوروبية طبقًا لعدد شركات السياحة الأعضاء فيه - في إطار جهود السفارة في برلين المستمرة للترويج السياحي لمصر وخاصة السياحة الثقافية.

وأضاف عبدالعاطي أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف الألماني بهدف مزيد من الترويج السياحي لمصر وبصفة خاصة السياحة الثقافية.

بدوره، أكد بويسل على الأهمية البالغة التي يوليها التحالف الألماني - الأوروبي الذي يرأسه بقطاع السياحة المصري وخاصة السياحة الثقافية، مشيرًا إلى النجاح المبهر الذي شهده المؤتمر السنوي للتحالف لعام 2014 والذي تم تنظيمه في مدينة الأقصر.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز عملية الترويج السياحي لمصر داخل ألمانيا، وبحث إمكانية تنظيم المؤتمر السنوى للتحالف في مصر مرة أخرى، فضلاً عن استضافة السفارة في برلين لحدث موسع للترويج لقطاع السياحة المصري بمشاركة كافة الشركات الأعضاء في التحالف الألماني وكبار المسئولين الألمان في مجال السياحة خلال الأسابيع المقبلة.​