نشاط الرئيس السيسي وامتحانات "التابلت".. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث اهتمت بتأكيداته ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الرئيس السيسي أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح راضي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، تختصر الفترة الزمنية لإنهاء كل الإجراءات.

وفي سياق منفصل، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرسمي.

أما جريدة "الأهرام" فواصلت اهتمامها بسير امتحانات الثانوية، مشيرة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام، أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق على التابلت، أمس وأكدوا سهولة الأسئلة وقياسها للفهم، إضافة إلى أن جزء كبيرًا منها مقالي.

وأوضحت الصحف أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585 ألفا و980 طالبًا وطالبة في الصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، حيث تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وفي سياق متصل، أصدر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية، تعليمات عاجلة لجميع المعلمين المشاركين فى تقدير درجات امتحان أولى ثانوي نصت على أنه ليس من المناسب تبادل معلومات فنية عن التصحيح فى مواقع التواصل الاجتماعى أمام عموم الناس، حرصًا على سلامة أسرار عمليات التصحيح.

أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بإعلان وزارة النقل تكثيف أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل بأسوان، للانتهاء منه قبل ديسمبر المقبل، بتكلفة مليار جنيه، بطول 23 كيلومترا وعرض 21 مترًا، ويضم 9 كباري و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأشارت الصحيفة إلى جولة وزير النقل لتفقد أعمال إنشاء وتنفيذ كل من محوري كلابشة على النيل ومحور بديل خزان أسوان ومحور قوص على النيل في قنا، والتي رافقه خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وأوضحت الصحيفة نقلًا عن بيان الوزارة أنه يتم تنفيذ 8 محاور على النيل بالصعيد مصر وهي "محور بديل خزان أسوان، كلابشة، قوص، سمالوط، ديروط، عدلي منصور، دراو وطما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة" بتكلفة 11 مليار جنيه، لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل.​