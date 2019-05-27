وكيل رياضة البرلمان: نجوم الزمالك يستحقون لقب الكونفدرالية الأفريقية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لنادي الزمالك وللمستشار مرتضي منصور بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسين، إن جميع "نجوم الأبيض" يستحقون الفوز بهذه البطولة الأفريقية الكبيرة بعد أدائهم المشرف والبطولي طوال المباراة.

وأضاف، حسب بيان الاثنين: أرسلت برقية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بأن نجوم النادي أسعدوا الشعب المصرى بتحقيق هذه البطولة، مشيدًا بالإرادة القوية والعزيمة الرائعة لدى الفريق لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري واستعادة الريادة المصرية في البطولات الأفريقية.

وأعرب النائب محمود حسين عن أمله في تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز بكأس البطولة الأفريقية.

وأكد حسين أن الجماهير التي تواجدت في نهائي البطولة تستحق هذا اللقب، وأنها ستكون السبب الرئيسي في عودة الجماهير المصرية للمدرجات في البطولات المحلية.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن التنظيم الرائع والأداء الأمني المتميز الذي جرى خلال المباراة يستحق كل التقدير والاحترام، ويرسل رسالة للعالم أن مصر قادرة على تنظيم البطولات العربية والأفريقية والعالمية، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على تحقيق الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.​