بدء الفترة الثانية لامتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، المقيدين بالصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الرياضيات، خلال الفترة الثانية التي بدأت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثالثة والنصف عصرًا.

ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس.

وخلال الفترة الصباحية، أدى طلاب المدارس الحكومية الامتحان إلكترونيًا في نفس المادة، واشتكى الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحان، بالإضافة إلى عدم جاهزية أجهزة "التابلت" للإجابة عن المسائل الرياضية المتضمنة رموزًا لا توجد بلوحة المفاتيح، كما اشتكوا من صعوبة استخدام "القلم" في الرسم على جهاز "التابلت" وصغر المساحات المخصصة للإجابة.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وبدأت بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل.

وتكمن أهمية هذه الامتحانات في أنها تعد التطبيق الرسمي الأول لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، الذي يعتمد على قياس مستوى فهم الطلاب للمعلومات وليس حفظها، كما يعد أول تجربة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.