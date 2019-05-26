بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة أيام "الأحد - الاثنين - الثلاثاء".

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 21

الوجه البحري والقاهرة 32 20

جنوب سيناء والغردقة 37 28

شمال الصعيد 37 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 30

طقس الاثنين

توقعت الهيئة، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، الاثنين المقبل، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 29 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 21

الوجه البحري والقاهرة 32 20

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 39 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 30

طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه من المقرر أن يسوط يوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 31 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 34 21

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 40 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 31