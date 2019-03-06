وزير الأوقاف يطلق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على المسابقة العالمية للقرآن

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة ال26 للمسابقة العالمية لحفظ للقرآن الكريم المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تقديراً لجهوده في خدمة القرآن.



وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأربعاء، أن المسابقة تعقد في الفترة من 23 – 29 مارس 2019م.