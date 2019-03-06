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وزير الأوقاف يطلق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على المسابقة العالمية للقرآن

03:08 م الأربعاء 06 مارس 2019
وزير الأوقاف يطلق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على المسابقة العالمية للقرآن

محمد مختار

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة ال26 للمسابقة العالمية لحفظ للقرآن الكريم المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تقديراً لجهوده في خدمة القرآن.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأربعاء، أن المسابقة تعقد في الفترة من 23 – 29 مارس 2019م.

محمد مختار وزارة الأوقاف القرآن الكريم أكاديمية الأوقاف الدولية المسابقة العالمية للقرآن

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