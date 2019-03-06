تبدأ بـ7 آلاف جنيه.. تخفيضات جديدة على عُمرة رجب

كتب- يوسف عفيفي:

تتسابق شركات السياحة، مع قرب حلول حلول شهر رجب المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، في إعلان برامجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين الراغبين في أداء العمرة وطرح أرخص الأسعار والتي تبدأ من 7 آلاف وحتى 20 ألف جنيه حسب كل مستوى.

ويرصد مصراوي، الأسعار الجديدة التي طرحتها بعض الشركات السياحية ومنها:

ـ رحلات العمرة البري بسعر يبدأ من 7 آلاف وحتى 9 آلاف جنيه.

ـ رحلات الطيران الاقتصادي بسعر يبدأ من 10 آلاف وحتى 14 ألف جنيه، بفنادق مكة 10 ليال و4 ليال في المدينة.

ـ رحلات طيران "خاص بالمجموعات" بسعر يبدأ من 11 ألف و100 جنيه في فنادق مكة 9 ليال و4 ليال في المدينة.

ـ رحلات مستوى فنادق أربع وخمس نجوم بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.

ـ تاريخ الرحلات 12 و19 و26 مارس و9 أبريل 2019.

وكان مجدي شلبي رئيس رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلن في وقت سابق، تخطي أعداد المعتمرين المصريين الذي أدوا مناسك العمرة حتى الآن 217 ألف معتمر منهم 500 ألف عبر رحلات البري.

وأوضح شلبي، في تصريحات لمصراوي، أن موسم العمرة يسير بخطى ثابتة ومستقر دون أية مشكلات تذكر، في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة، لافتا إلى فتح الموسم على مدار العام بدلا من 3 أشهر فقط "رجب وشعبان ورمضان".

وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.