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    وزير الكهرباء يمثل مصر فى المنتدى التحول نحو التنمية المستدامة في لندن

    11:32 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    وزير الكهرباء يمثل مصر فى المنتدى التحول نحو التنمية المستدامة في لندن

    محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى لندن لتمثيل مصر فى المنتدى الوزارى الخاص "بالتحول نحو التنمية المستدامة" والمقرر عقده غداً الخميس 7 مارس.

    يشارك في الإجتماع مجموعة من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة فى مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل، لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، ويتم عرض العديد نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة بأفريقيا وذلك بأسعار مناسبة.

    يأتى ذلك في إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري للطاقات المتجددة، وفي إطار خطة القطاع للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.​

    محمد شاكر الكهرباء وزراء الطاقة الأفارقة

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