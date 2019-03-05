اقتراح برلماني لتخصيص حصة بالمدارس عن مخاطر الألعاب الإلكترونية

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن رغبة في تخصيص حصة دراسية للطلاب على مستوى جميع المراحل التعليمية، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على الطلاب.

وتضمن الاقتراح، تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتي تدفعهم إلى ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.

وأوضح "غلاب" أن المجتمع المصري فوجئ خلال الآونة الأخيرة بعدد من التطبيقات التي تنتشر فيما بين المراهقين عبر الهواتف المحمولة تدفع الشباب إلى إيذاء أنفسهم وأسرهم، وبعضها يساعد على الانتحار، وأخرى تروج للعدائية والعنف، في وقت الحديث عن إجراءات حكومية لحظرها أصبح صعب نظرًا لوجود وسائل متعددة لتخطي الحظر، وبالتالي لابد من التفكير في رؤي جديدة من شأنها التغلب علي إشكاليات هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وعلي رأسها رفع الوعي والثقافة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن رفع ثقافة الوعي ستكون سبيل لمواجهة هذه التطبيقات، وذلك لدي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من خلال المدرسة بتخصيص حصة يتم فيها رفع وعي الطلاب والشباب.