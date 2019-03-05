وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

كتب- محمد سامي:

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطني لرجال الدفاع الجوي ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوي.

وحسب بيان، الثلاثاء، بدأت الجولة بعرض تقديمي تضمن الأسلوب العلمي الراقي الذي يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوي؛ من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة .

وألقى قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوي بأحدث النظم التكنولوجية، وامتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وفي نهاية الجولة، وجه الفريق أول محمد زكي، التحية لمقاتلي الدفاع الجوي المرابضين في مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقي الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى القائد العام بضرورة الحفاظ على المستوى الراقي للياقتهم البدنية والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقي لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي.

حضر الجولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .