الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وموعد انتهاء الأمطار

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وباقي الأنحاء، على أن تقل بحلول غد الأربعاء.

وأضاف شاهين - في تصريح لمصراوي- أنه من المتوقع - أيضًا - أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا طفيفًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى يحل الربيع، مستبعدًا انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ مرة أخرى.

وشهد الطقس منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما شهد الطقس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على معظم أنحاء البلاد.