ينتظر جمهور السينما عرض عدد من الأفلام على منصات رقمية خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقها نجاحا كبيرا سواء في محافل سينمائية دولية أو في شباك التذاكر.

وتتنوع هذه الأفلام ما بين الدراما والكوميديا والرومانسية والتي تجمع مجموعة من ألمع نجوم السينما المصرية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أفلام تنتظر العرض على المنصات الرقمية:

إن غاب القط

عرض الفيلم تجاريا نهاية العام الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر، وكشفت "يانجو بلاي" عن عرض الفيلم على منصتها يوم 25 يونيو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف تؤدي إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، رحاب الجمل، تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح.

كولونيا

شارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان وارسو السينمائي الدولي، كما تم عرضه بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وفوز بطل الفيلم أحمد مالك بجائزة "أفضل ممثل" ليصبح أول ممثل مصري في تاريخ المهرجان يفوز بهذه الجائزة.

وكشفت منصة "Mbc شاهد" عن عرضه يوم 25 يونيو الجاري.

تدور الأحداث خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، دنيا ماهر، عابد عناني، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

فيلم ضي

طُرح الفيلم نهاية العام الماضي، وأعلنت منصة "شاهد" عن عرضه يوم 18 يونيو الجاري.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوتا ذهبيا وحلما كبيرا. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال.

الفيلم من بطولة أسيل عمران، والطفل بدر محمد، وإسلام مبارك، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

فيلم فاميلي بيزنس

عرض الفيلم تجاريا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ومن المنتظر طرحه على منصة "نتفليكس" 18 يونيو الجاري.

تدور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء حول الأزمات العائلية في قالب ساخر، إذ تنفجر الصراعات المكتومة بين أفراد الأسرة الواحدة في سلسلة من المواقف الطريفة.

شارك ببطولة الفيلم كل محمد سعد، هيدي كرم، دنيا سامي، سلوى محمد علي، أحمد الرافعي، إخراج وائل إحسان.

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