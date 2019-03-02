"لتجنب الوقف النهائي للبطاقة".. ننشر طريقة تقديم تظلمات المستبعدين من التموين

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كتبت- عايدة رضوان:

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب بطاقات التموين، بمراجعة بون صرف الخبز أو الدقيق، وأنه إذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير ساري على صاحب البطاقة اتباع ما يلي:

- سيلاحظ المواطن فى بون الصرف الخاص بالخبز وبون صرف التموين أنه مسجل به سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.

1- وقف البطاقة نهائياً بداية أول أبريل المقبل، وهناك فرصة ممنوحة للمواطن مدتها 15 يوما فقط لا غير تبدأ من أول شهر مارس حتى منتصف الشهر.

وهي فرصة تقديم تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.

٢ - يدخل صاحب التظلم على الانترنت من خلال موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات بطاقته التموينية أمامه، ولن تقبل التظلمات بالمكاتب التموينية، وأن التظلمات عبر موقع دعم مصر عن طريق الانترنت فقط، ولا علاقة للمكاتب بذلك.

٣- لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية من خلال موقع دعم مصر.

٤ - آخر موعد لتقديم التظلمات 15/3/2019م وبعد ذلك التاريخ سيتم غلق الموقع .

٥ - اعتبارا من 16/3/2019م وحتى 31/3/2019 تبدأ عملية فحص التظلمات.

وبعد الفحص والدراسة تكون النتيجة كالتالي:-

١ - قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت.

٢ - رفض التظلم ووقف البطاقة فعلياً من أول شهر أبريل لعام 2019.

يلاحظ أن من لم يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف بأن بطاقته موقوفة وقف مؤقت وغير ساري سيكون مصير بطاقتة التموينية الوقف النهائي أيضاً بداية شهر أبريل.

- المعايير المحددة لحذف غير المستحقين هي:

١- فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً، والمرحلة الأولى كانت 1000كيلو وات /شهريا

٢- فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً، والمرحلة الأولى كانت 1000جنيه

٣- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

٤- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

٥- شاغلي الوظائف العليا .

٦- في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف ( تموين – خبز ) وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ الإستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.