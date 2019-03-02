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المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية يعزى الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

02:06 م السبت 02 مارس 2019
المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية يعزى الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

حادث قطار محطة مصر

القاهرة- أ ش أ:
قدم المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل المصريين ولأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر.
وقال المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان "إن المجلس وقد هزه الألم لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين نتيجة حادث القطار المؤسف ، يقدم خالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون لكل المصريين ولمصرنا الحبيبة ولقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وكذلك لأسر الأبرياء". داعيا إلى الشفاء العاجل للمصابين ، وأن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.​

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