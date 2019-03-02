أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

وزير الأوقاف: نسعى لخطاب ديني شامل للعالم كله

01:49 م السبت 02 مارس 2019
وزير الأوقاف: نسعى لخطاب ديني شامل للعالم كله

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن ترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات هدفها إيصال الصوت الوسطي لجموع العالم، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال الموتمر الصحفي الذي عقد ظهر السبت بأكاديمية الاوقاف للتدريب بأكتوبر : بدأنا ترجمة الخطبة بـ8 لغات ونسعي للتوسع بالترجمة إلى اللغات الأخرى، لما شاهدناه من نجاح كبير.

وأشار إلى أنه ستتم ترجمة معاني القرآن بمعظم لغات العالم، وسيتم وضعها علي موقع الوزارة، متابعا "نحن لا نتحدث عن خطاب ديني خاص بالدولة المصرية فقط بل نسعي لخطاب ديني شامل لكل دول العالم".

الدكتور مختار جمعة الخطاب الديني ترجمة خطبة الجمعة ذوي الاحتياجات الخاصة

الخبر التالى:

تحذير جديد من لعبة "مومو".. "قومي الأمومة": تُهدد حياة الأطفال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان