وزير الأوقاف: نسعى لخطاب ديني شامل للعالم كله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن ترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات هدفها إيصال الصوت الوسطي لجموع العالم، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال الموتمر الصحفي الذي عقد ظهر السبت بأكاديمية الاوقاف للتدريب بأكتوبر : بدأنا ترجمة الخطبة بـ8 لغات ونسعي للتوسع بالترجمة إلى اللغات الأخرى، لما شاهدناه من نجاح كبير.

وأشار إلى أنه ستتم ترجمة معاني القرآن بمعظم لغات العالم، وسيتم وضعها علي موقع الوزارة، متابعا "نحن لا نتحدث عن خطاب ديني خاص بالدولة المصرية فقط بل نسعي لخطاب ديني شامل لكل دول العالم".