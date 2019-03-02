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البيئة: لجنة لمتابعة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية بالبحر الأحمر

10:36 ص السبت 02 مارس 2019
البيئة: لجنة لمتابعة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية بالبحر الأحمر

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، حملة مراجعة بيئية للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة في إطار متابعة وزارة البيئة لإجراءات المنشآت الصناعية في المحافظة لتوفيق أوضاعها البيئية والوقوف على مدى إلتزامها بهذه الإجراءات بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وحسب بيان الوزارة اليوم، راجعت اللجنة البيئية 5 منشآت صناعية على مدار 3 أيام، من خلال استعراض بنود خطط الاصلاح البيئي المقدمة من تلك الشركات، ومتابع الموقف التنفيذي لبنود تلك الخطط، ومدى الالتزام بالجدول الزمني، وجدية الشركات في تنفيذها.

كما نفذ فريق التفتيش بالفرع حملة تفتيشية على عدد من المنشآت والقرى السياحية بالقصير، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.​

ياسمين فؤاد المنشآت الصناعية وزارة البيئة حملات تفتيشية

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